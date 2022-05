John Travolta destacou na sua página de Instagram um vídeo onde assinala o Dia da Mãe, recordando a falecida mulher, Kelly Preston, que morreu em julho de 2020.

No vídeo, vê-se inúmeras fotografias da família, incluindo do dia do casamento de John e Kelly, em 1987, em Paris.

De recordar que o casal tem em comum os filhos Ella, de 22 anos, Benjamin, de 11, e Jett, que morreu aos 16 anos em 2009.

