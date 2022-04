Esta quarta-feira, 13 de abril, foi um dia de emoções fortes para John Travolta. Jett, o filho do ator que morreu em 2009 durante uma viagem de família às Bahamas, completaria 30 anos.

A data foi assinalada com uma emotiva mensagem nas redes sociais que acompanhou uma memória fotográfica de ambos: "Meu querido Jetty, tenho mais saudades tuas do que as palavras podem expressar. Penso em ti todos os dias. Feliz aniversário. Com amor, o teu pai".

Jett Travolta morreu aos 16 anos na sequência de uma crise convulsiva que terá sido consequência do autismo que sofria. O jovem foi encontrado inconsciente na casa de banho depois de ter batido com a cabeça.

John Travolta é ainda pai de Ella Bleu, de 22 anos, e Benjamin, de 11. Os seus três filhos nasceram do relacionamento com Kelly Preston, que morreu em 2020, aos 57 anos, vítima de um cancro na mama.

Leia Também: John Travolta adota cão que Jamie Lee Curtis levou ao palco dos Óscares