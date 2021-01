John Stamos está separado do resto da família depois de ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19, pela terceira vez.

Esta sexta-feira, o ator, de 57 anos, revelou que está neste momento de quarentena e partilhou o seu testemunho referindo como é difícil estar longe do filho, William "Billy" Christopher, de dois anos.

"O meu filho foi para a cama ontem à noite a chorar e acordou a chorar porque não pode estar com o pai", escreveu no Twitter.

"Estou grato por ter um emprego, é um privilégio neste momento. Estive exposto ao vírus pela terceira vez e tenho que estar novamente isolado por mais dez dias", acrescentou.

John Stamos não ficou por aqui e aproveitou para deixar uma mensagem onde apela para que a pandemia da Covid-19 seja levada a sério.

"Sinto que o meu trabalho é fazer o possível para nos manter seguros. Mas gente, por favor, cumpram as regras - as suas ações afetam muita mais vidas do que apenas a sua. Obrigado", concluiu.

Recorde-se o pequeno Billy é fruto da união do ator com Caitlin McHugh Stamos.

Leia Também: Romana dá notícias sobre a Covid-19 e lembra amizade com Ruth Marlene