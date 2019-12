Bob Saget teceu rasgados elogios ao colega e amigo John Stamos, que foi pai pela primeira vez há mais de um ano, afirmando que o ator é um ótimo pai para o filho, de 20 meses.

"Ele é incrível, incrível. Se o seguirem no Instagram vão ver que é verdade. O bebé dele é a coisa mais fofa do universo", realçou Bob em conversa com a revista Us Weekly, referindo-se ao pequeno Billy.

Recorde-se que o menino nasceu em abril do ano passado e é fruto do casamento de John com Caitlin McHugh.

Após as palavras de Bob, reunimos na galeria algumas das imagens que John tem partilhado no Instagram, onde surge na companhia do filho.

