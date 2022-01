O cantor já tinha pegado no carro do falecido comediante que estava no aeroporto.

Depois de John Mayer ter estado em destaque na imprensa internacional na semana passada, quando foi buscar o carro de Bob ao aeroporto, agora o cantor voltou a ser notícia. John Mayer terá pago um avião privado para transportar o corpo de Bob Saget para Los Angeles, segundo o Showbiz 411. O comediante e ator estava a realizar espetáculos de stand-up na Flórida quando foi encontrado já sem vida no quarto de hotel, no dia 9 de janeiro. Tinha 65 anos. "Os amigos do Bob estão lá 24 horas, os sete dias da semana para a [mulher] Kelly [Rizzo] e para a sua família", contou uma fonte à People. Leia Também: Viúva de Bob Saget: "O melhor homem que já conheci em toda a minha vida"