Quatro meses depois de perder o terceiro filho, fruto do casamento com Chrissy Teigen, John Legend vive um novo momento de dor com a perda da avó, que morreu na manhã desta terça-feira, aos 91 anos.

A notícia foi dada no Instagram do cantor com uma emotiva uma homenagem.

"Sempre teve uma história para contar e palavras de incentivo e amor. Apoiou-nos e torceu por nós incondicionalmente. Estou tão feliz por ela ter visto os frutos de tudo o que nos deu. Ela viajou connosco pelo mundo, foi ao meu primeiro Grammy. Ela assistiu ao sucesso de todos os seus descendentes. Somos a família que somos, as pessoas que somos por causa do amor que ela derramou em nós. Estamos tristes por perdê-la, mas, acima de tudo, muito gratos pela vida plena e abençoada que viveu", escreveu o ator na legenda de algumas memórias da avó.

Recorde-se que no dia 1 de outubro do ano passado, Chrissy Teigen e John Legend partilharam um arrepiante relato nas redes sociais, dando conta que o terceiro bebé não sobreviveu a complicações da gestação.

Pais de Luna, de quatro anos, e de Miles, de dois, o cantor e a modelo têm lutado para recuperar o sorriso depois da trágica perda.

