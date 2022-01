Com oito anos, o príncipe George revela já bastante interesse no digital, nomeadamente no universo dos jogos. Sem quererem proibir o filho de aceder às novidades tecnológicas, Kate Middleton e o príncipe William são a favor de um uso moderado.

Esta quinta-feira, durante um encontro com o designer de jogos Harry Petch, o duque de Cambridge afirmou que ele a mulher "controlam o tempo que o filho passa em frente ao ecrã" porque o primogénito "adora videojogos".

Recorde-se que o príncipe George é o mais velho de três irmãos. Kate e William são ainda pais de Charlotte, de seis anos, e Louis, de três.

