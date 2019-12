Hulk separou-se da mulher, Iran, em julho deste ano. Rutura que poderá estar relacionada com a sua mais recente paixão. O jogador brasileiro, que já representou as cores do Futebol Clube do Porto, assumiu em outubro uma relação com a sobrinha da ex-mulher, Camila, que também era casa até há bem pouco tempo.

A informação foi avançada pelo comentador do social Leo Dias e mais tarde confirmado pela assessoria do atleta.

“O próprio Hulk no último sábado chamou os pais e o irmão da Camila. Ele falou a verdade e comunicou à família. Eles iniciaram o namoro em outubro. Portanto foi o próprio Hulk que tornou pública a informação pois não precisa de se esconder. A sua posição é transparente. Para evitar mentiras comentários maldosos. Lembrando que o casamento de Hulk terminou em julho. A Camila também já está separada há muitos meses. No mesmo sábado, ele comunicou à sua família e aos seus filhos”, defende a representantes de Hulk.

