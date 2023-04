Foi através das redes sociais que Amelia Lorente, mulher de Lucas Hernández, tornou pública a acusação de que o jogador a traiu.

Numa mensagem onde anuncia a separação, revela que o futebolista do Bayern de Munique, alegadamente, tem um caso com uma figura pública italiana, Cristina Buccino.

"Já podes deixar de jogar nas duas bandas, Lucas Hernández. Ofereço-te, Cristina Buccino. Não te esqueças que tens dois filhos que não vens ver", pode ler-se na referida mensagem deixada por Amelia.

De acordo com o AS, Amelia também apagou todas as fotografias que tinha com o futebolista no Instagram.



© Instagram

O AS recorda ainda que este não é o primeiro escândalo amoroso de Lucas e Amelia. Em 2017, poucos meses depois de terem começado a namorar, ficaram no centro das atenções por causa de uma discussão agressiva no meio da rua, que começou no carro do jogador. Ambos foram condenados a 31 dias de trabalho comunitário e foi emitida uma ordem de restrição.

Mais tarde, reconciliaram-se e fizeram depois uma viagem juntos. Ao chegar a Madrid, o futebolista foi preso no aeroporto e foi acusado de violar a referida ordem de restrição. Passou uma noite atrás das grades.

Em 2019, Amelia usou as redes sociais para anunciar que estavam separados e agora acusa Lucas de traição.