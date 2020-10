Após ter mudado de visual pouco tempo depois de ter sido pai pela primeira vez, Joe Jonas volta a surgir com um novo look.

O cantor cortou o cabelo e pintou o mesmo de loiro no passado mês de agosto e decidiu voltar a mudar. Como pode ver na imagem da galeria, o artista está agora com o cabelo pintado de cor de rosa.

De acordo com o Page Six, Joe pintou o cabelo em homenagem ao mês de consciencialização do cancro da mama.

