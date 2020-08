Depois de ter sido pai pela primeira vez no passado mês de julho, Joe Jonas mostrou aos fãs que agora está com um visual diferente do habitual.

Com o cabelo curto e loiro, é assim que podemos ver o cantor na recente fotografia que publicou nas stories da sua página de Instagram. Imagem que pode ver na galeria.

Recorde-se que o cantor, de 31 anos, deu as boas-vindas a uma menina, a pequena Willa, fruto do casamento com Sophie Turner.

