Completaram-se dois anos desde que Sophie Tuner e Joe Jonas oficializaram a relação com a troca de alianças numa cerimónia que tomou lugar em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Como forma de celebrar a data, o casal brindou os fãs com registos inéditos da boda. Vestidos dentro da piscina, na mesa do DJ ou na pista de dança, as fotografias partilhadas mostram os momentos mais divertidos da noite que será recordada como uma das mais felizes da vida dos artistas.

A atriz de 'A Guerra dos Tronos' e o cantor, recorde-se, casaram-se na noite de 1 de maio de 2019, depois da cerimónia dos Billboard Music Awards.

