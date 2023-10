Joe Jonas e Sophie Turner estão muito perto de concluir o acordo relativamente à partilha da guarda das filhas.

Documentos a que o Page Six teve acesso indicam que tanto o cantor como a atriz acreditam numa "resolução amigável de todos os assuntos entre eles no futuro".

Para além disso, Jonas e Turner terão conseguido estabelecer um acordo temporário relativo a Willa, de três anos, e Delphine, de um.

Assim, as meninas irão ficar com a mãe de 9 a 21 de outubro, sendo que a artista tem a liberdade de viajar com elas até ao Reino Unido, se assim o desejar.

No dia 21 as crianças voltarão para o pai, com quem ficarão até o dia 2 de novembro.

Quanto às festividades, as meninas passarão o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving) com Joe e o Natal com Sophie.

