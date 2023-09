Joe Jonas e Sophie Turner estavam a planear comprar uma mansão poucos meses antes de anunciar que se iriam divorciar.

O cantor, de 34 anos, era casado com a atriz britânica, de 27, há pouco mais de quatro anos quando anunciou a separação "amigável", mas, de acordo com documentos obtidos pela UsWeekly, o agora ex-casal planeava mudar-se para Oxford pouco tempo antes de pedir o divórcio.

Segundo os documentos, datados de 7 de julho, ambos fizeram um depósito de 10% para a casa, que valeria no total cerca de 8,5 milhões de euros.

Numa carta datada de 16 de junho, Joe terá dito aos proprietários anteriores as 'exigências' da filha mais velha para mudarem de casa: "Quando eu e a minha mulher decidimos que íamos passar mais tempo no Reino Unido e procurar um lar permanente, a nossa filha expressou três desejos inabaláveis: ter galinhas, um pónei e uma casa de brincar”, referiu, de acordo com os documentos.

De recordar que o ex-casal tem duas filhas em comum, Willa, de três anos, e Delphine, de 14 meses.

