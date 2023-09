No mundo das separações dos famosos, Taylor Swift prova que a amizade é mais importante, ao mostrar apoio a Sophie Turner, após a separação de Joe Jonas.

A cantora, que é ex-namorada do cantor dos Jonas Brothers, não só tem tem estado ao lado de Sophie, como também teve agora um gesto simpático para com a atriz de 'Game of Thrones'.

De acordo com a Page Six, Taylor emprestou a Sophie umas das suas casas, um luxuoso apartamento no centro de Nova Ioque, um gesto que garante que Sophie e as filhas tenham um local para estarem tranquilas, enquanto a atriz e Joe Jonas lidam com as divergências sobre a custódia das meninas.

Recentemente, Sophie foi vista a sair da residência com as filhas, Willa, de três anos, e Delphine, de um.

