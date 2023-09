Sophie Turner e Joe Jonas concordaram em, por agora, manter as filhas em Nova Iorque.

A atriz, de 27 anos, processou o ex-marido na semana passada e alegou que ele a impediu de levar Willa, de três anos, e a irmã mais nova, de 14 meses - cujo nome nunca foi revelado - de volta para o Reino Unido, o que levou o cantor a contrapor e afirmar que estava apenas a cumprir uma ordem do tribunal da Florida.

Agora, de acordo com documentos obtidos pelo DailyMail, Joe e Sophie terão chegado a um acordo de consentimento temporário, que apresentaram a um juiz federal, o que significa que as duas filhas do ex-casal ficarão, por enquanto, nas zonas sul ou este de Nova Iorque - uma área que abrange a cidade de Nova Ioque, Hudson Valley e Long Island.

O advogado da atriz, Stephen Cullen, afirmou que a ordem foi apresentada para "proteger o bem-estar das [crianças] envolvidas" e também para "prevenir a remoção ou ocultação [das crianças] antes da disposição final da petição".