Joe Jonas, um dos membros dos Jonas Brothers, chegou mais cedo a Portugal - por causa do concerto que irá dar no Rock In Rio amanhã, dia 22 de junho - e tem aproveitado os dias para conhecer Lisboa.

Esta sexta-feira, 21 de junho, o artista partilhou uma fotografia na qual posa descontraído numa das ruas da capital.

De copo na mão, Joe escreve na legenda da partilha: "Venham beber vinho comigo".

Na mesma rede social, o músico mostrou-se ainda a jantar à beira rio e a experimentar uma sobremesa muito apreciada: arroz doce.



© Instagram - Joe Jonas

