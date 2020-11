Jill e Joe Biden estão juntos há mais de quatro décadas, mas tornaram-se o casal do momento no último sábado, dia 7, com a eleição do advogado como o 46.º presidente dos Estados Unidos.

Com isto, várias as curiosidades sobre a dupla têm sido destacadas na imprensa e uma das informações que mais tem dado que falar foi a insistência do antigo senador nos primeiros anos da relação. Isto porque pediu a companheira em casamento cinco vezes até que aceitasse.

Apesar de afirmar que o amou desde o início, a professora temia entregar-se de novo a um casamento, uma vez que tinha vivido uma primeira união que não deu certo.

Joe, por sua vez, também tinha enfrentado um período de profunda dor. Em 1972, quando tinha 29 anos, perdeu a mulher e a filha mais nova num trágico acidente de viação, do qual sobreviveram apenas os filhos mais velhos - Beau e Hunter. Beau acabou por falecer em 2015, aos 46 anos, com um tumor cerebral.

A insistência, porém, terminou com a subida ao altar. Em 1977 Jill Jacobs e Joe Biden trocaram alianças e deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Ashley, quatro anos depois.

Leia Também: As surpresas já começaram. Mulher de Joe Biden toma decisão inédita