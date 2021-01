O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exibiu na tomada de posse roupa de designers norte-americanos, assim como a vice-presidente Kamala Harris, que com o uso do roxo e pérolas transmitiu mensagens para as mulheres eleitoras.

Tal como a vice-presidente dos EUA, também Michelle Obama, Hillary Clinton e Laura Bush utilizaram tons de roxo, cor que se forma com o azul e vermelho, as cores de democratas e republicanos, respetivamente.

No seu discurso, Kamala Harris citou Shirley Chisholm como inspiração para a sua carreira, noticia a agência AP.

Chisholm foi a primeira mulher negra eleita para o Congresso e a primeira candidata negra de um partido importante a concorrer à presidência dos EUA.

As pérolas foram muito utilizadas no 'desfile de moda' durante a tomada de posse e a deputada Barbara Lee, democrata do Estado da Califórnia, utilizou um colar de pérolas propriedade de Chrisholm, um presente dado pela afilhada desta.

"Por causa de Shiley Chisholm, eu sou", destacou Lee, que é de raça nega, na rede social Twitter, acrescentando: "Por causa de Shirley Chisholm, Harris é vice-presidente".

As pérolas utilizadas por Kamala Harris, de Wilfredo Rosado, que tal como a vice-presidente é filho de emigrantes, representavam também um símbolo de unidade com as suas 'irmãs' da Alpha Kappa Alpha, a primeira fraternidade afro-americana de letras gregas, explicou a diretora de moda da Cosmopolitan, Rachel Torgerson.

Harris estudou na Howard University, uma das universidades historicamente negras do país.

"Não há dúvida que cada parte do seu visual de hoje celebra quem ela é, de onde veio e para onde espera liderar o país. Cada peça foi cuidadosamente considerada e repleta de significado", acrescentou.

A cor roxa utilizada por Kamala Harris é um símbolo de unidade e bipartidarismo, visto que o vermelho e azul formam o roxo.

"Se há uma mensagem a ser tirada pela moda utilizada na tomada de posse de hoje, é que aqueles que compareceram estão sinalizando fé na unidade e no bipartidarismo, bem como a restaurar a verdade e a confiança", apontou Torgerson.

Já a mulher do novo presidente norte-americano, Jill Biden, utilizou um casaco de 'tweed' de lã azul oceano, por cima de um vestido da estilista dos EUA Alexandra O'Neill, da marca Markarian.

O conjunto de casaco e vestido combinando da nova primeira-dama incluía gola e punhos de veludo no casaco, corpete de 'chiffon' e saia recortada no vestido. O decote do vestido estava decorado com pérolas e cristais Swarovski. Os mesmos cristais adornam o casaco e a roupa foi feita à mão na cidade de Nova Iorque.

Segundo os assessores, Harris estava vestida por Christopher John Rogers e Sergio Hudson, ambos designers negros. O marido da vice-presidente, usou um fato Ralph Lauren.