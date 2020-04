Joe Alywn abriu levantou uma ponta do véu para mostrar como está a ser a sua quarentena ao lado da namorada, Taylor Swift .

O casal tem-se mantido discreto no que diz respeito à relação. No entanto, o ator, de 29 anos, decidiu abrir uma exceção e mostrar um pouco do que têm sido este dias em isolamento social. Entre os vários momentos que ocupam o seu dia, brincar com os amigos de quatro patas é um deles.

Num primeiro instante, Joe publicou no Instagram algumas fotografias do gato da companheira, Benjamin Button. Mas não ficou por aqui e publicou ainda uma foto sua em que aparece a desfrutar de um copo de vinho.

Veja as imagens na galeria.

