Taylor Swift doou um milhão de dólares, mais de 800 mil euros, ao Middle Tennessee Emergency Response Fund, após o estado ter sido atingido com fortes tornados esta semana.

A cantora, de 30 anos - que se mudou para Tennessee quando era criança e considera o estado como a sua casa -, decidiu ajudar todas as pessoas que foram afetadas pelos tornados.

Nas stories da sua página do Instagram, a artista disse: "Nashville é a minha casa e o facto de tantas pessoas terem perdido as suas casas e muito mais no centro do Tennessee é devastador. Fiz uma doação ao Middle Tennessee Emergency Response Fund". Uma mensagem que acaba com um 'apelo' aos fãs para também ajudarem as vítimas.

[Taylor Swift doa um milhão de dólares para ajudar vítimas dos tornados]© Instagram_taylorswift

Leia Também: Tennessee declara estado de emergência após tornados. 25 vítimas mortais