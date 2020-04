Depois de Eduardo Madeira, foi a vez de Joaquim Monchique brincar com o estado de saúde do príncipe Carlos, que se encontra a recuperar do novo coronavírus.

O ator não poupou à sátira e recordou a princesa Diana, com quem o marido de Isabel II foi casado, com uma montagem em que esta simula estar a fazer um gesto obsceno.

"Fica bem rápido, Carlos", lê-se ainda na imagem.

