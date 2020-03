Uma das notícias que mais deu que falar alusiva à nova pandemia da Covid-19 foi o diagnóstico do príncipe Carlos, na passada semana. O filho da rainha Isabel II, de 71 anos, encontra-se agora a recuperar e já foi comunicado que deixou de estar em isolamento voluntário, o que prova francas melhoras.

Contudo, o tema continua a dar que falar e desta vez foi o humorista Eduardo Madeira a ironizar com a situação.

Ao recuperar uma fotografia antiga em que a família real surge na varanda do palácio de Buckingham e o príncipe Carlos aparece afastado dos restantes membros, o comediante brincou: "O Príncipe Carlos, com ou sem Covid-19, esteve sempre um bocado à parte do resto da família".

Veja abaixo.

Leia Também: Covid-19. Príncipe Carlos deixa de estar em auto-isolamento