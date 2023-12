Foi na companhia de Leonel Vieira, com quem fez o filme 'O Último Animal', que Joaquim de Almeida deu uma entrevista à RFM. Entre as várias perguntas que foram feitas a ambos, uma delas foi "o contacto mais famoso" que o ator tinha no telemóvel.

"Sandra Bullock e Gal Gadot", respondeu, notando que ambas são muito simpáticas.

Numa outra questão ambos falaram sobre o seu relacionamento e a forma como trabalham.

"Nós entendemo-nos muito bem e discutimos também, por coisas, por pontos de vista. A equipa era quase toda brasileira, éramos dois ou três portugueses e quando discutíamos eles ficavam assim... quietos. 'Eles zangaram-se'. E o Joaquim, se estiver muito zangado diz-me assim: 'E já me vou embora'. E depois passado um bocado íamos no mesmo carro para o hotel", conta Leonel, entre risos.

Veja o momento: