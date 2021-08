João Soares, viúvo de Maria João Abreu, voltou a falar dos netos numa nova publicação que fez na sua página de Instagram, mas desta vez dirigindo-se em especial ao pequeno Matias.

Rita Raposo, companheira de Ricardo Raposo, publicou na mesma rede social um vídeo do filho a saltar um 'banco' de pedra, com várias tentativas. As imagens foram depois editadas pelos pais, que até se colocaram no papel de comentadores, transformando o momento numa grande diversão.

O vídeo foi, entretanto, destacado na página de Instagram de João Soares. "Não posso deixar de partilhar (ou 'repartilhar') este vídeo. Tão bom pelo desempenho do atleta. Óbvio", começou por legendar, elogiando de seguida os pais do menino.

"Mas melhor ainda pelos seus comentadores. Pelo modo como o fazem. Não só este vídeo, mas tudo o resto a que se propõem. Genial o que criam. Lindo o que partilham. Sempre sem perder o sentido de responsabilidade. E sempre com a melhor educação para entregar. Rita e Ricardo Raposo, melhores pais os meus netos não poderiam ter. Obrigado por tudo o que fazem. A eles. E por eles. E a mim, também. Amo-vos", completou.

Recorde-se que Rita e Ricardo são também pais de Noah.

Uma publicação que chega depois do emotivo texto que João Soares dedicou aos netos.

