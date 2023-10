João Paulo Sousa fez questão de responder à crítica de Fernanda Freitas por ter levado o filho, Leonardo, à passadeira vermelha dos Globos de Ouro.

"A sério? Um bebé?", comentou Fernanda Freitas. Por sua vez, o apresentador voltou a destacar que o menino não esteve até ao fim da gala.

"Este bebé já teve muitas vezes na rua e num sítio com outras pessoas às 7 da tarde. E tal como nos outros dias, esteve sempre ao colo dos pais! E às 20h foi com a mãe para casa dormir! Obrigado pela preocupação, estamos bem! E felizes de termos vivido isto a três", disse João Paulo Sousa.

De recordar que o pequeno Leonardo, que nasceu em fevereiro, é fruto do casamento do apresentador com Adriana Gomes.

