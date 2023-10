O pequeno Leonardo nasceu em fevereiro e é fruto do casamento do apresentador com Adriana Gomes.

João Paulo Sousa surpreendeu tudo e todos ao levar o filho à gala dos Globos de Ouro este domingo, dia 1 de outubro, em Lisboa. O apresentador passou pela passadeira vermelha com o bebé ao colo, o pequeno Leonardo, que nasceu em fevereiro. A mulher e mãe do menino, Adriana Gomes, também estava presente. Um momento único que destacamos nas imagens que pode ver na galeria. De recordar que o bebé Leonardo é o primeiro filho do casal. Leia Também: Os looks da passadeira vermelha dos Globos de Ouro













