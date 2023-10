Depois de ter levado o filho Leonardo à passadeira vermelha dos Globos de Ouro na noite de domingo, dia 1 de outubro, João Paulo Sousa contou que o menino não ficou para a cerimónia.

O apresentador recorreu à sua página de Instagram para se manifestar depois da noite única que viveu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

"Os sorrisos dizem tudo. Durante 15 anos fizemos esta passadeira a dois. Mas a vida agora é a três… e tem outro encanto", começou por dizer o pai 'babado'.

"Depois o pai ficou na gala a trabalhar até tarde e a mãe e o Léo foram fazer òò [dormir] no sítio do costume, à hora do costume", contou de seguida.

De recordar que o pequeno Leonardo é o primeiro filho de João Paulo Sousa e Adriana Gomes. O menino nasceu em fevereiro.

