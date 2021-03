João Paulo Sousa criou no Instagram um 'espaço' para debater com a a psicóloga Bárbara Ramos Dias várias questões importantes sobre a saúde mental. Uma vez por semana, mais propriamente todas as terças-feiras, às 21h30, o apresentador está em direto na rede social com o 'Isso é Psicológico'.

De acordo com a nota enviada às redações, ambos "debatem sobre a saúde mental, realçam a importância de nos mantermos saudáveis psicologicamente, principalmente num momento em que enfrentamos uma pandemia".

Mas não ficam por aqui. "A conversa tem também como objetivo dar dicas para uma mente sã, desconstruir mitos e, essencialmente, alertar todos os portugueses para os sinais que nos podem levar para a um estado mental menos saudável".

Esta terça-feira, 2 de março, foi transmitido na página de Instagram de João Paulo Sousa o 5.º episódio, conversa que pode ver na publicação abaixo:

De referir ainda que, segundo o comunicado, "além da psicóloga Bárbara Ramos Dias, João Paulo Sousa vai receber outros convidados. Serão pessoas com histórias de vida marcantes ou especialistas que possam trazer algo de especial a quem ouvir".

