Como já tinha sido anunciado, o programa 'All You Need Is Love' vai regressar à SIC com Fátima Lopes. Mas a apresentadora não vai estar sozinha à frente do formato.

João Paulo Sousa vai acompanhar a apresentadora nesta nova aventura e não podia estar mais entusiasmado.

Na sua página de Instagram, o também apresentador da SIC destacou o início deste desafio. "Os sorrisos de quem vai começar a espalhar amor pelo país", disse na legenda de uma fotografia em que aparece junto de Fátima Lopes.

