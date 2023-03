Foi no dia 26 de fevereiro que João Paulo Sousa anunciou o nascimento do filho Leonardo, fruto do casamento com Adriana Gomes. O ator e apresentador encontra-se numa nova fase da sua vida, e não perdeu a oportunidade de homenagear a companheira no Dia da Mulher, esta quarta-feira, dia 8 de março.

"Felizmente casei com uma mulher que me relembra todos os dias que eu posso e devo ter um papel ativo na luta pela igualdade que se assinala a cada 8 de março", escreveu numa publicação que fez na sua página de Instagram, tendo acrescentado uma fotografia em que aparece com Adriana Gomes.

Mas não ficou por aqui e destacou ainda: "E a maior missão começa agora: educar o nosso filho para respeitar toda e qualquer pessoa, independentemente do género! Feliz Dia da Mulher".

