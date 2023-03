João Paulo Sousa é um pai muito 'babado'. O apresentador da SIC partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um ternurento retrato no qual posa com o filho bebé ao colo, o pequeno Leonardo.

"Décimo dia com o Leonardo nos braços…", afirma na legenda da publicação.

"Com todos os percalços que a chegada dele teve, o importante agora é que estamos juntos e a vê-lo crescer todos os dias, saudável… e às vezes até nos deixa dormir durante 3 horas seguidas!", acrescenta, notando que tomou a decisão de "guardar as Células Estaminais do Cordão Umbilical" do filho.

