Com várias famílias espalhadas pelo mundo em casa, em isolamento social, numa fase difícil por causa da pandemia da Covid-19, João Paulo Rodrigues decidiu animar os portugueses com o 'Rock no Sofá'.

Iniciativa que junta o artista a outros músicos amigos para interpretarem temas de rock e funk, várias vezes por semana, nas redes sociais, sempre às 22h, como indica a nota enviada às redações.

Uma 'banda' que conta com cinco elementos - guitarrista, baixista, baterista, teclista e a voz de João Paulo Rodrigues - e que leva a boa disposição aos internautas a partir do sofá da casa de cada artista.

"Para mim está a ser mais do que um projeto de quarentena. Cantar é, provavelmente, o que mais me enche a alma. Faz-me muito feliz poder fazê-lo nesta fase. Apesar de serem vídeos caseiros está a ser fabuloso porque o feedback das pessoas, que me chegam de toda a parte do mundo, desde Moçambique à Austrália e portugueses espalhados pela Europa, tem sido brutal e inesperado", disse João Paulo Rodrigues sobre este 'Rock no Sofá'.

