João Paulo Rodrigues deixou o seu cabelo ir "com o vento" e apostou num look radical para as próximas semanas.

Tal como mostrou na sua conta oficial de Instagram, o apresentador de televisão resolveu rapar o cabelo. Um look a que muitos homens têm acabado por aderir durante as semanas em que não podem sair de casa devido à quarentena que evita a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Curioso para ver o resultado final? Espreite a publicação abaixo: