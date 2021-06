Patrícia Palhares, concorrente do 'All Together Now', foi convidada do programa 'Dois às 10', da TVI, esta segunda-feira, 7 de maio. Durante a conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a jovem falou da família e revelou que já é uma mulher casada.

Ao dizer que deseja ser mãe, Patrícia revelou que já deu o nó com o jogador do Sporting João Palhinha.

"Já estamos casados. No entanto, a cerimónia vai ser para o ano ou daqui a dois anos, não sabemos, depende sempre da pandemia", contou.

