Depois de uma falsa expulsão, eis que João Oliveira regressou este domingo, 19 de maio, à casa do 'Big Brother'. Contudo, no regresso, o concorrente foi encarregue de uma difícil missão: levar um envelope no qual era revelado o nome do concorrente expulso - que acabou por ser Renata.

Depois de ter recebido as instruções no confessionário, o jogador fez questão de deixar uma mensagem a Catarina Miranda.

"Queria mandar um beijinho à Miranda e espero que a vida dela aí fora esteja orientada", afirmou.

Veja o momento.

