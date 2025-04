Madalena Aragão, sempre que lhe é possível, viaja até França para estar com o namorado, João Neves, que joga pelo PSG. E por isso mesmo não podia perder a oportunidade de ver o companheiro sagrar-se campeão.

O PSG venceu o Angers e tornou-se tetracampeão quando ainda faltam seis jornadas para o fim do campeonato.

Nos festejos, Madalena Aragão esteve em campo com João Neves, foram fotografados a dar um beijo apaixonado e, na brincadeira, o jogador até 'atirou' a namorada com chão - o que ficou registado num vídeo. Veja as imagens na galeria e o vídeo na publicação abaixo.