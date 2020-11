João Montez celebra esta terça-feira, dia 17, 30 anos de vida e, ainda que a data fique marcada pelas restrições à covid-19, não deixou de ser assinalada em ambiente de festa.

Como mostrou nas redes sociais, o apresentador do 'Querido, Mudei a Casa' festejou o dia em casa com uma pequena festa temática inspirada no universo do cinema.

"Aos 30 sempre idealizei um aniversário de filme. Dado que estamos em 2020 (com tudo o que isso implica) estava à espera de tudo, menos que o o cinema viesse até mim. Ainda por cima... é um filme com FINAL FELIZ", disse.

Veja abaixo alguns dos detalhes da decoração.

Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... João Montez