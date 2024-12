Almada prepara-se para receber uma grande festa em homenagem a uma das cantoras mais ouvidas de 2024, Taylor Swift.

A cantora terminou a sua 'Eras Tour' no dia 8 de dezembro, mas os fãs continuam a celebrar os concertos, organizando eventos como o 'Encontro de Swifties' que irá acontecer no Spacegarden, no dia 26 de janeiro.

"Um universo dedicado às principais eras da nossa cantora preferida, proporcionando uma experiência imersiva cheia de música, amizade e magia", pode ler-se na descrição da Ticketline.

No preço do bilhete - que pode variar entre os 30€ e os 100€ - está incluída a entrada em espaços temáticos, com uma "decoração encantadora que celebra as eras mais icónicas"; workshops criativos, nos quais os fãs poderão "personalizar t-shirts com fotos e frases marcantes, decorar cupcakes e donuts ou fazer pulseiras para trocar entre si"; um 'Swift Glam Studio', onde os fãs se poderão maquilhar de acordo com os "looks mais memoráveis" da cantora; jogos e dinâmicas, como um quiz, um bingo musical e desafios com prémios".

Nas informações da Ticketline, faz-se saber ainda que haverá um concerto ao vivo e alguns momentos mais especiais, como um "mural de carinho e lançamento de balões".

A festa vai ser dividida em três horários, cada um com três horas de duração. "Refeições deliciosas de street food estarão disponíveis para compra, bem como um carrinho de mocktails (cocktails sem álcool) e batidos temáticos inspirados nas eras de Taylor, como o 'Red Punch' e a 'Lavender Lemonade'".

