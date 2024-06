O amor está no ar entre Cristina Ferreira e João Monteiro e esta manhã o casal provou novamente que está apaixonado. Na sua conta no Instagram, João mostrou o visual no espelho e, em tom divertido, foi descrevendo as peças que estava a usar, tal como a apresentadora costuma fazer.

"Bom dia, aqui com o look do dia, com estas calças extraordinárias, podem ver que são super confortáveis, um material que estica...", disse o treinador de ténis, num tom animado.

No vídeo, partilhado nas stories, João identificou a companheira, Cristina Ferreira, e desejou-lhe um bom dia. "Boa sexta-feira, pequenina", escreveu, acrescentando um 'emoji' de um coração lilás.

Já a apresentadora repartilhou o vídeo e escreveu: "Vou lançar roupa de homem. Tenho influencer! Isto não é a gozar comigo, certo?".

© Instagram

