Estreou este sábado, 9 de abril, a nova edição do 'Ídolos' e João Marques foi um dos participantes a destacar-se na primeira emissão.

O jovem levou à audição a música 'Wish You Were Here', dos Pink Floyd, em homenagem ao pai, que já morreu, e emocionou os jurados com a emoção que dedicou ao casting.

Joana Marques, Ana Bacalhau, Martim Sousa Tavares e Tatanka mostraram-se tocados com a entrega do jovem e deram-lhe o passaporte para a próxima fase do programa.

João tornou-se assim o primeiro concorrente a conquistar quatro 'sim' e a avançar no concurso. Veja abaixo o momento.

