Diogo Piçarra foi o grande vencedor do 'Ídolos' em 2012, momento único que recordou junto dos fãs.

Com a estreia da nova edição do programa da SIC a aproximar-se, o cantor destacou na sua página de Instagram duas fotografias captadas quando estava a participar no formato e disse: "10 anos! Como assim?!?! Quem se lembra?"

"Este sábado regressa mais uma edição do 'Ídolos Portugal' e é impossível não relembrar tudo o que vivi e o porquê de estar a fazer o que faço hoje em dia", acrescentou.

"Obrigado a toda a produção e a quem me acompanha desde então. Boa sorte a todos os que vão participar, divirtam-se, por favor", completou.

Após a publicação, Diogo Piçarra recebeu várias carinhosas mensagens na caixa de comentários, entre elas de Cristina Ferreira. "Parabéns", reagiu a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.

