Esta sexta-feira, 3 de janeiro, a SIC partilhou uma novidade com os seguidores de Instagram. Foi premiada em três categorias na edição 'Escolha do Consumidor 2025'.

"Estamos de parabéns!", pode ler-se na publicação partilhada pelo canal.

"A SIC foi premiada na categoria TV Generalista Entretenimento, o programa 'Senhora do Mar' foi reconhecido na categoria TV Ficção Nacional e 'Isto é Gozar com Quem Trabalha' na categoria Podcast da edição 'Escolha do Consumidor 2025'!"

"Agradecemos a confiança de todos em 2024 e seguimos comprometidos em oferecer o melhor para 2025!", concluíram.

Note-se que a 'Escolha do Consumidor' pretende avaliar o nível de satisfação e aceitabilidade das marcas pelos seus atributos individuais, recorrendo sempre a consumidores com experiência corrente de consumo e de acordo com os seus critérios específicos de satisfação.

