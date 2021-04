"'Ser pessimista não tem qualquer utilidade, é uma perda de tempo'", declarou Cristina Ferreira, citando Daniel Libeskind, na noite de segunda-feira. A mensagem da apresentadora surge no dia em que foi confrontada com notícias que davam conta de que o seu programa de domingo, 'All Together Now', teria sofrido a pior derrota nas audiências desde a estreia e foi por isso encarada com uma reação da mesma a este desaire.

Quem não ficou indiferente às palavras de Cristina foi João Manzarra.

"Olá. Embora seja importante que em qualquer grupo ou mesmo em nós que o optimismo prevaleça, para que se avance de forma cuidada, uma dose de pessimismo tem também o seu lugar. O pessimista é o que geralmente levanta os problemas, pondera a acção e traz novos ângulos de reflexão. Aparece muita vezes como controlo de qualidade. Mas sem dúvida que as coisas avançam com uma maior percentagem de optimismo", escreveu o apresentador da SIC, merecendo resposta por parte da diretora de ficção e entretenimento da TVI.

"Concordo em absoluto com o controlo de qualidade [emoji a piscar o o olho]. Beijinho, querido Manzarra", respondeu Cristina, mostrando-se convicta e animada.

Eis abaixo a publicação que gerou a troca de comentários entre os dois apresentadores:

