Afastado da mãe há já vários dias por causa da pandemia da Covid-19, João Manzarra decidiu recordar junto dos fãs o último abraço que deu à progenitora, Célia Bastos, antes de ficarem em isolamento social.

Um momento que recordou com carinho este domingo, 3 de maio, no dia em que se celebrou o Dia da Mãe.

"Esta foto capta o momento em que apareço de surpresa no dia do aniversário desta miúda. Foi em fevereiro, alguns dias antes do isolamento. Na altura sentimos logo que o abraço tinha sido especial, mas estávamos longe de imaginar que seria o último. Quando tudo isto passar espero sobreviver ao próximo. Haja braços. Beijo", escreveu o apresentador da SIC na legenda da ternurenta fotografia que publicou na sua página do Instagram.

