João Manzarra fez uma publicação nas redes sociais a "pedir desculpa" pelo facto de não ter feito a castração do seu cão, Maravilha, mais cedo, atraso que levou a que o animal de estimação procriasse.

"Embora nunca o tenha afirmado publicamente, está de certa forma implícito que quem acompanha a situação dos canis, quem ajuda a promover a adoção e quem mostra preocupação com o bem estar animal é também a favor de uma política de controlo de natalidade, o que implica a castração/esterilização dos nossos animais. Essa é a minha posição. No entanto serve esta publicação para assumir a minha irresponsabilidade", começa por explicar.

"Fui adiando a operação do Maravilha, um constante 'marcamos para a semana', achava que se tivéssemos sempre de olho atento dificilmente poderia acontecer alguma coisa. Além de descuidado, estava enganado, percebi-o no dia em que peço para soltar a cadela do meu vizinho da corrente e os dois se envolvem mal viro costas", relata.

"Tratei da castração no dia seguinte mas o erro já estava feito. Embora tenha assumido a responsabilidade de encontrar casa para os cachorros e ficado com um a meu cuidado a minha falha trouxe mais animais para uma sociedade em sobrepopulação de cães e gatos ocupando lugares de possíveis adoções. Por isso mesmo peço desculpa", lamenta.

"Que o meu caso possa servir para que todos aqueles que estão a adiar a operação o façam assim que possível. Aproveito para esclarecer que segundo os entendidos, nomeadamente médicos veterinários, a castração e esterilização dos cães e gatos constitui um procedimento de rotina, efetuado na maioria das clínicas veterinárias em todo o Mundo. É geralmente considerado pelas sociedades, médicos veterinários e tutores, como parte da abordagem habitual destinada ao controlo da reprodução de animais de companhia cujos benefícios superam os custos e os riscos associados ao procedimento em si mesmo (Fonte: WSAVA)", informa.

"O Maravilha foi adotado e esse é sem dúvida o melhor caminho a seguir para quem tiver condições de ter um novo amigo, seja de que idade for. Apresentarei o inocente novo membro da família um dia destes, estou a cuidar dele o melhor que sei mas por agora o mais importante era aliviar este peso que tem ocupado a minha consciência, pedir desculpa e alertar para as consequências de atos mal medidos. Abraços", termina.

A atitude do comunicador foi, posteriormente, elogiada pelos seus seguidores.

