João Manzarra viveu um fim de semana carregado de emoções. O apresentador subiu ao palco do espetáculo 'Ar Livre', no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para se juntar ao amigo Salvador Martinha, mas foi ainda a caminho do evento que viveu um grande susto.

João Manzarra terá, segundo a revista Nova Gente, sofrido um aparatoso acidente na A8, entre Lisboa e Peniche.

O apresentador acabou por confirmar a informação ao revelar nas suas redes sociais uma fotografia que mostra o seu carro destruído.

[Imagem partilhada pelo apresentador]© Reprodução Instagram/ João Manzarra

Manzarra decidiu juntar esta imagem a todas as outras que marcaram o espetáculo no Coliseu. Na legenda pode ler-se a seguinte mensagem: "Ainda sobre a noite de sexta. Nuno Alberto é o flamingo mais carismático e engraçado que já conheci, merece cada aplauso. A amizade do Júlio Resende a atirar-se de cabeça para nos salvar do devaneio que tomava conta do palco. Preciosa. A T que é das minhas pessoas favoritas e deu um grande banho de estética. Foi um prazer pertencer. Obrigado. Xau".

Quanto ao acidente, o apresentador optou por não dar qualquer esclarecimento.

