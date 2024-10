Amante de viagens e de aventuras, João Manzarra viveu mais uma para mais tarde recordar. O apresentador da SIC partilhou com os seguidores imagens de uma experiência inesquecível.

"As imagens são uma bela treta quando comparadas à experiência de percorrer a Vuelta al Huemul. Esta trilha patagónica implica dias de dura caminhada, mas cada passo é acompanhado da vista mais suculenta. Principalmente a vastidão do campo de gelo azul", afirmou.

Manzarra assume que, fisicamente foi desafiante, e deixa um agradecimento a quem o acompanhou. "Até hoje o meu corpo está imensamente grato de o ter carregado por lá. Fui com o meu bom amigo de pernas compridas Frei Bernardo Torres e com o guia Pitufo, alcunha que nasceu no percurso e é boa ao ponto de não me recordar do nome dele. A boa vida anda por aqui", concluiu.

