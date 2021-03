Margarida Corceiro é uma das caras da nova coleção de swimwear da marca DROPE e esteve este sábado dedicada a uma sessão fotográfica. Alguns dos registos foram partilhados na sua conta de Instagram e não passaram despercebidos.

O namorado da jovem atriz, o jogador João Félix, não tardou em reagir, tendo deixado emojis de chamas na caixa de comentários.

Além da reação do internacional português, centenas de seguidores mostraram-se encantados com as imagens.

Veja-as na publicação abaixo.

