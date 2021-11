Um dia após ter sido expulso do 'Big Brother', João Ligeiro esteve à conversa com a imprensa sobre a sua participação no reality show da TVI.

O jovem serralheiro admite que a sua aproximação de Débora e o trio amoroso, com Rui pinheiro e a concorrente, podem ter ditado a sua saída do jogo.

"Acho que acabou por prejudicar-me, mas a questão é que não foi nada forçado. Eu e a Débora acabámos por nos aproximar naturalmente, ela picava-me e eu respondia", explica João, que garante ter certeza de que o interesse era verdadeiro de ambas as partes.

"Confesso que me estava a divertir imenso com a situação e acho que a Débora também", diz. "Talvez até houvesse algum interesse de ambas as partes", reforça, explicando que caso tivesse ficado no programa o envolvimento entre ambos "não era de todo descabido".

Débora, de 37 anos, chegou a dizer que não se envolveria com João, de 26, devido à diferença de idades, mas o jovem tentou demovê-la de tal ideia. João chegou a dizer a Débora que a idade é apenas um número. "Não olhava para Débora como uma mulher de 37 anos, olhava para a Débora como a Débora", assegura.

Quanto à proximidade entre Débora e Rui Pinheiro, o outro elemento do trio, João não têm dúvidas de que a relação só não evoluiu porque Rui não teve vontade... e foi aí que ela "passou a tender mais" para o lado de João.

Mesmo admitindo que existia dentro do 'BB' "tensão sexual" entre ambos, João acredita que fora do jogo a relação não vai evoluir. "Acho que não é algo em que a Débora vá investir", afirma.

E a relação com Aurora?

Após ter abandonado o jogo, Aurora admitiu que estava a criar sentimentos em relação a João e não escondeu o interesse amoroso que tinha no amigo. Contudo, da parte do serralheiro não haverá hipótese para a relação evoluir no campo amoroso.

"Eu com a Aurora sempre disse qual era a minha linha de pensamento em relação a nós. Tu para mim és uma irmã mais nova, quero-te levar para a vida, quero que a nossa amizade seja gigante, mas não vai passar disso. Conheço-me e não vou estar aqui a criar falsas esperanças, especialmente em ti. Deixei isso bem claro com ela", garante João, que diz não ter percebido os sentimentos de Aurora em relação a si.

Fora da casa mais vigiada do país há menos de 24 horas, João diz já ter trocado algumas mensagens com Aurora. "Vamos falar um bocadinho sobre tudo, não estamos chateados um com o outro, nem nunca houve razões para isso", assegura.

"Ela tem coisas para me dizer, para me contar, e eu também tenho coisas para lhe dizer. Somos duas pessoas que se querem na vida um do outro, que vão fazer muito bem um ao outro. Vamos continuar esta amizade. Não vou deixar que nada estrague isso", afiança, por fim.

